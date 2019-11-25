سقوط نصاب انتحل صفة وهمية لاستخراج "الأوراق الحكومية" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات الأوراق والشهادات الحكومية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من أحد المواطنين (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادات حكومية له و5 آخرين من أقاربه .

وأفادت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الأوراق والشهادات الحكومية والاستيلاء من الشاكي على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 151,000 مائة وواحد وخمسون ألف جنيه) قام بتحويلها له على حسابه الشخصي بأحد البنوك مقابل إنهاء بعض الإجراءات بإحدى الجهات الحكومية، وعدد 5 من أقاربه، مدعياً لهم نفوذه وعلاقاته بمسئولي تلك الجهة، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.