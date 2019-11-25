بأوراق مزورة.. سقوط تشكيل عصابي لبيع الأراضي في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي بحلوان، تخصص في تزوير المحررات الرسمية، والعرفية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مالك مكتب استيراد وتصدير – مقيم بالقاهرة)، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة من قِبل بعض الأشخاص بزعم بيع قطعتي أرض له بدائرة قسم شرطة حلوان بموجب مستندات تبين أنها مزورة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها اثنين من العناصر الإجرامية (سمسار أراضي – مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في عدد 41 قضية "شيك - سرقة متنوعة – سرقة مسكن – سرقة حيوانات – نشل – تبديد – مخدرات – تزوير – استيلاء – ضرب " ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 قضايا " تبديد – استيلاء")، والآخر (مزارع– مقيم بالجيزة - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة – ضرب" ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " إتلاف – تبديد ")، إذ قام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ حيث قاما بإيهام المجنى عليه أنهما مالكي قطعتي أرض بمنطقي حدائق حلوان بالقاهرة ، وقدما له مستندات (مزورة) وتمكنا بمقتضى ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره ( 2 مليون جنية مصري) تحت هذا الزعم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.