ضبط أمين مخزن بمركز طبي لاختلاسه أجهزة محاليل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمين مخزن بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج، لقيامه باختلاس بعض الأصناف عهدته.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (مدير مالي وإداري بأحد المراكز الطبية بسوهاج)، بقيام أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمركز باختلاس بعض الأصناف عهدته مما أضر بأموال جهة عمله.

وأفادت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو في حقه باختلاس بعض الأصناف عهدته وهي عبارة عن أجهزة محاليل، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .