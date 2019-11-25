رئيس النيابة الإدارية يبحث تعزيز التعاون بين الجهات القضائية مع رئيس النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة، المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض. وصرّح المستشار محمد سمير في بيان اليوم الإثنين، بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون بين الجهات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون. وكان المستشار "المنشاوي" أجرى عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الهيئات القضائية بينهم رئيسي هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية في إطار بحث سبل التعاون بينهم.

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