مصر | حبس صاحب مصنع ضبط بداخله مواد غذائية فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مصنع ضبط بداخله مواد غذائية فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس "خ.ع" صاحب مصنع مواد غذائية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستخدام خامات مجهولة المصدر، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وأفادت التحقيقات، أن صاحب مصنع مواد غذائية، يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، ضبط بداخله طني مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالاضافة لوضع علامة تجارية غير مسجلة مدخلًا الغش والخداع على جمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع مواد غذائية غير مرخص، وضبط داخله على طني مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، ومجهولة المصدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة استهدفت المصنع المشار إليه أسفرت عن ضبط "خ.ع" صاحب المصنع ووبتفتيش المصنع عثر بداخله على 4 ماكينة تغليف ومسدس حراري للتعبئة، 144 عبوة معبأة "مارش بوب"، منتهية الصلاحية، 100 كرتونة معبأة ( مصاصة)، منتهية الصلاحية، 67 كرتونة معبأة (عسل أبيض)، منتهية الصلاحية، 32 كرتونة معبأة (زيت زيتون) منتهية الصلاحية، 150 كرتونة معبأة (عسل شوفان) منتهية الصلاحية.

كما عثر على 500 زجاجة معبأة (خل تفاح) منتهية الصلاحية، 600 زجاجة معبأة (بديل الليمون) منتهية الصلاحية، 1050 زجاجة معبأة (ماء ورد) منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.