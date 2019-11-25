مصر | سقوط واحد من تجار "الكيف" بإمبابة وبحوزته 152 لفافة هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط واحد من تجار "الكيف" بإمبابة وبحوزته 152 لفافة هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط رجال مباحث الجيزة، واحد من مروجي الهيروين المخدر بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته 152 لفافة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "محمد. س.م.ع"، 28 سنة، مقيم دائرة القسم، سبق اتهامة في قضية مخدرات، بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبطه، وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 152 لفافة تحتوى مسحوق الهيروين المخدر، 2 حصوة لمسحوق الهيروين المخدر، هاتف محمول، مبلغ مالي 410 جنيه، سلاح أبيض، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

