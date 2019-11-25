أخبار مصر | وزيرة التضامن تجتمع لمتابعة الترتيبات الخاصة بمعرض ديارنا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تجتمع لمتابعة الترتيبات الخاصة بمعرض ديارنا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة معرض ديارنا 2019 والذي تقرر إطلاقه في 25 ديسمبر حتى 16يناير بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

ويقام المعرض على مساحة ٣ آلاف متر، ويضم هذا العام أكثر من ٥٠٠ عارض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تكون محافظة الفيوم هي ضيف شرف المعرض، وسيتم عمل جناح خاص لمنتجات الفيوم من الحرف اليدوية وجمعيات الأسر المنتجة.

كما تقرر تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأِشخاص ذوي الاعاقة من أصحاب الحرف اليدوية أو الفنانين أو أعضاء جمعيات الأسر المنتجة.