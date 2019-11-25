أخبار مصر | بحضور 1000 شخص.. محاضرة لحواس في صربيا عن أسرار الحضارة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 1000 شخص.. محاضرة لحواس في صربيا عن أسرار الحضارة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي الدكتور "زاهي حواس" عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، محاضرة عن أسرار الحضارة المصرية القديمة في جمهورية صربيا، وذلك بحضور السفير المصري عمرو الجويلي وسفير صربيا بمصر السابق دراجن و1000 صربي حرصوا على الحضور والاستماع.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار منها توابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول وكذلك عن المشروعات الجديدة لوزارة الآثار مثل مشروع المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.

كما تحدث عن أسرار الأهرامات وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك والبحث عن مقبرة نفرتيتي، وأكد حواس أنه يبحث حاليًا عنها، لافتًا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحًا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب، وتابع أن معه فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب.

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كما أعلن عن رأيه في مكان مقبرة كليوباترا حيث قال أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيرس ماجنا لا يوجد اي أدلة لدفن كليوباترا في هذا المكان، ويرجح أنها دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار القصر وهي الآن أسفل المياه.

كما أشار إلى أنه لا أدلة حتى الآن عن طريقة وفاة الملك توت عنخ آمون وأننا في أبحاث جادة في هذا الصدد، وقال أنه في عام 2020 سنعلن للعالم أجمع كيف مات الملك توت عنخ آمون.

وبعد المحاضرة أقام سفير صربيا السابق بمصر "دراجن" حفل عشاء لاستقبال "حواس" بحضور العديد من المثقفين والسياسيين ورؤساء.