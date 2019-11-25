أخبار مصر | "حواس" من صربيا: في 2020 سنعلن للعالم كيف مات "توت عنخ آمون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" من صربيا: في 2020 سنعلن للعالم كيف مات "توت عنخ آمون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، إنه في عام 2020 سنعلن للعالم أجمع كيف مات الملك توت عنخ آمون، وأكد أن الملك الصغير لم يقتل، وحتى الآن لم تستطع الأبحاث تحديد سبب وفاته بشكل قطعي.

جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقاها الدكتور زاهي حواس في صربيا بحضور 1000 شخص، والسفير المصري عمرو الجويلي وسفير صربيا بمصر السابق دراجن.

وأضاف "حواس" أن الملك توت عنخ امون كان يعاني من الفلات فوت، فضلًا عن الملاريا، ويُعتقد أنه عانى عن عدم وصول الدم لقدمية بعدها أصيب في حادث سقوط من عربة حربية، ونعمل حاليًا بمعدات حديثة لتبين كافة حقيقة وسبب وفاة الملك توت عنخ آمون، وأشار إلى أن أحد العلماء البريطانيين فحص قطعة من مومياء توت عنخ آمون عام 1978، بعد سرقتها، وقالوا إن المومياء تم حرقها، ولكنه رد عليهم بأن "هوارد كارتر" مكتشف المقبرة استخدم أدوات وضعها في النار لإزالة القناع الذهبي، وبالتالي تم حرق بعض أجزاء المومياء، مشددا على أن حرق المومياء لم يحدث في العصر الفرعوني.

وأكد حواس أنه يبحث حاليًا على مقبرة الملكة نفرتيتي، لافتًا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحًا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب، وتابع أن معه فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب.