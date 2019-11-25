أخبار مصر | "حواس" من صربيا: قبر الملكة كليوباترا تحت مياه المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" من صربيا: قبر الملكة كليوباترا تحت مياه المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الأثار الأسبق، إنه بعد أعمال الحفائر في معبد تابوزيرس ماجنا والتي استمرت لمدة 12 عام متواصلة، لا أدلة على وجود مقبر الملكة كليوباترا في هذا المكان، ورجح "حواس" أن الملكة دفنت في مقبرتها التي أسست لها بجوار قصرها، وهو الآن غارق أسفل مياه البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقاها الدكتور زاهي حواس في صربيا بحضور 1000 شخص، والسفير المصري عمرو الجويلي وسفير صربيا بمصر السابق دراجن.

وتحدث "حواس" كذلك عن الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار في مصر والتي كشفت عن توابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف ومومياوات الحيوانات المقدسة في سقارة مؤخرًا.

كما تحدث عن أسرار أبو الهول والمتحف المصري الكبير وأسرار الاهرامات وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك والبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي.