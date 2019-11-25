أخبار مصر | "حواس" من صربيا: قبر الملكة كليوباترا تحت مياه المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" من صربيا: قبر الملكة كليوباترا تحت مياه المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقاها الدكتور زاهي حواس في صربيا بحضور 1000 شخص، والسفير المصري عمرو الجويلي وسفير صربيا بمصر السابق دراجن.
وتحدث "حواس" كذلك عن الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار في مصر والتي كشفت عن توابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف ومومياوات الحيوانات المقدسة في سقارة مؤخرًا.
كما تحدث عن أسرار أبو الهول والمتحف المصري الكبير وأسرار الاهرامات وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك والبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي.
,أكد حواس أنه يبحث حاليًا على مقبرة الملكة نفرتيتي، لافتًا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحًا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب، وتابع أن معه فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب.
وبعد المحاضرة أقام سفير صربيا السابق بمصر "دراجن" حفل عشاء لاستقبال "حواس" بحضور العديد من المثقفين والسياسيين ورؤساء البنوك.