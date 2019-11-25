أخبار مصر | التضامن: أطفال بلا مأوي يتلقي 541 شكوى منذ انطلاقه وحتي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: أطفال بلا مأوي يتلقي 541 شكوى منذ انطلاقه وحتي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر عن تلقيه 541 شكوى في جميع محافظات الجمهورية حول الأطفال والكبار بلا مأوي منذ انطلاق البرنامج وحتي الآن، وذلك عبر منظومة الشكاوي الحكومية وفرق الشارع.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق الأطفال بلا مأوي قام بحل 529 شكوي بلاغ حتي الآن، بالإضافة للخطة التنفيذية للبرنامج، موضحًا أنه جاري العمل علي حل 12 شكوي بلاغ وبمعدل إنجاز الشكاوي 98%.

وأوضح يوسف أن البرنامج تلقي 515 شكوي بلاغ في المحافظات ال13ـ والتي يعمل بها البرنامج وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، مشيرًا إلي أن محافظة القاهرة تتصدر المحافظات الأكثر شكاوي ب240 بلاغ والجيزة ب100شكوي بلاغ.

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وأكد يوسف أن الوزارة تتلقي البلاغات والشكاوي بشكل يومي علي الخط الساخن 16439 وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.