شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي بالمنيا يجري جراحة نادرة لورم وزنه 15 كيلو ببطن مريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، جراحة لاستئصال ورم نادر من مريض يبلغ ٥٨ عاما، ويزن الورم ١٥ كيلو جرام، إذ تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياته، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لسلسة الجراحات الدقيقة التي تجرى بالمستشفى في الآونة الأخيرة.

أجرى الجراحة فريق طبي يضم الجراح الدكتور كمال ناجي، استشاري الجراحة العامة، الجراح المساعد الطبيب مقيم دكتور عبدالرحمن المحمدي، دكتوره هناء محمد استشاري التخدير بالتأمين الصحي، ومن التمريض حسناء.

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أكد الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، أن المستشفى استقبلت المريض «م. م»، ٥٨ عاما، مقيم بمركز بني مزار، يشكو من إمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وأجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط على الأمعاء والحالبان ويستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم لما يسببه من خطر على حياته، فتم عمل استئصال القولون النازل بالكامل وتم توصيل مباشر للقولون مع المستقيم.

وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لاجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

ونوه «سعد» أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها في المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يجريها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمود محمد صاوي، مدير عام فرع المنيا للتأمين الصحي، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.