- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب أعلى كوبري سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، صباح الاثنين، موقع انقلاب مقطورة أعلى كوبري سفاجا على الطريق الدائري، لمتابعة أعمال رفع عربة المقطورة المحملة بالأخشاب كانت قادمة من ميناء سفاجا إلى طريق الغردقة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
وقامت إدارة المرور بعمل إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة والدفع بمعدات الإنقاذ السريع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ حمولة المقطورة. وأكدت رئيس المدينة عدم وجود خسائر بشرية أو تلفيات كبيرة في الطريق، مشددة على متابعة إجراءات رفع المقطورة وتسيير حركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب أعلى كوبري سفاجا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.