شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب أعلى كوبري سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، صباح الاثنين، موقع انقلاب مقطورة أعلى كوبري سفاجا على الطريق الدائري، لمتابعة أعمال رفع عربة المقطورة المحملة بالأخشاب كانت قادمة من ميناء سفاجا إلى طريق الغردقة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وقامت إدارة المرور بعمل إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة والدفع بمعدات الإنقاذ السريع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ حمولة المقطورة. وأكدت رئيس المدينة عدم وجود خسائر بشرية أو تلفيات كبيرة في الطريق، مشددة على متابعة إجراءات رفع المقطورة وتسيير حركة المرور.

انقلاب مقطورة محملة بالاخشاب أعلي كوبري سفاجا