شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: إعلان سبب وفاة توت عنخ آمون للعالم 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إنه سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون، في عام 2020، بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه.

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واستعرض حواس، خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، الاثنين، الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبوالهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك.

وأشار إلى أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الاسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان، مرجحا أن تكون دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبوقير وهي الآن أسفل المياه.

كان السفير المصري بصربيا عمرو الجويلي قد نظم حفل استقبال للدكتور زاهي حواس؛ حضره العديد من السياسيين ورجال الثقافة والفن و الإعلام، وزار حواس المتحف الوطني بصربيا ،وأبدي إعجابه بمقتنياته التي تدل علي عراقة التاريخ الصربي .