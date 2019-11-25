شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. رئيس محكمة الشعب الصينية يزور نادي قضاة الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشارى لنوادى قضاة مصر، إن النادى يستقبل أول زيارة قضائية صينية في تاريخ القضاء المصري، الثلاثاء، حيث يترأس رئيس محكمة الشعب في الصين- والتى تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر- وفدًا قضائيًا رفيع المستوى يضم رئيس المحكمة و5 من رؤساء المحاكم العليا في البلاد، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في المحافظة لزيارة نادي قضاة الإسكندرية ولقاء مجلس الإدارة وعدد من القضاة.

وأوضح «أبوعيانة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوفد القضائى الصينى سيوقع بوتوكول تعاون مشترك مع نادى قضاة الإسكندرية لبحث الاستفادة من النظامين القضائيين في مصر والصين والتطلع إلى السعى جديا للاستفادة من القضاء الصينى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارات متبادلة لنادى قضاة الإسكندرية للصين الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن الوفد الصينى يقوم بزيارة إلى محكمتى الاستئناف والابتدائية ومكتبة الإسكندرية، كما سيجرى جولة داخل النادى للتعرف عل دور النادى في الدفاع عن القضاة والخدمات التي يقدمها وتفقد المنشآت وغرف المداولة الجديدة الموجودة في مركز الخدمات والمشروعات الخدمية التي جرى إنشائها لخدمة المستشارين والقضاة من أعضاء النادى بدعم من مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن هذة الزيارة تعد الأولى من نوعها، وسيتم منح الوفد الصيني شهادات تقديرية.

وأوضح «أبوعيانة» أنه جرى الانتهاء من عدة مشروعات خدمية لخدمة الأعضاء في النادى تتضمن إنشاء حمام سباحة ربع أوليمبى والذى افتتحه المستشارين مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ومحمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، وصالة ألعاب رياضية متعددة الأغراض على هيئة المبانى الإنجليزية «براجولا» و16 قاعة مداولة للمستشارين والقضاة في مركز الخدمات الجديد.

ورداً على سؤال حول موقف النادى من الانتخابات التي ستجرى يوم 20 ديسمبر المقبل على منصب رئيس نادى قضاة مصر، قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية إن النادى ومجلسه يقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين وإن النادى يتعامل مع العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية.