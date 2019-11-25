شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل إنجاز 98%.. «التضامن» تعلن حصيلة شكاوى «الأطفال والكبار بلا مأوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن برنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر عن تلقيه 541 شكوى في جميع محافظات الجمهورية حول الاطفال والكبار بلامأوي منذ انطلاق البرنامج وحتي شهر نوفمبر، وذلك عبر منظومة الشكاوي الحكومية وفرق الشارع.

وصرح حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق الاطفال بلامأوي قام بحل 529 شكوي وبلاغ حتي الان بالاضافة للخطة التنفيذية للبرنامج، موضحاً أنه جاري العمل على حل 12 شكوى وبلاغ وبمعدل انجاز الشكاوي 98%.

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وأوضح «يوسف» أن البرنامج تلقي 515 شكوي وبلاغ في المحافظات الـ 13 والتي يعمل بها البرنامج وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تتصدر المحافظات الأكثر شكاوي ب240 بلاغ والجيزة ب100 شكوي وبلاغ.

وأكد «يوسف» أن الوزارة تتلقي البلاغات والشكاوي بشكل يومي على الخط الساخن 16439 وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي