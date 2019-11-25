الإعدام شنقا لـ 7 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين من أصل 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بينما عقدت جلسات المحاكمة السابقة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة. يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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