شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم فى أسوان بسبب الانبعاثات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت صباح اليوم إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والتى واكبها تغير فى اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذى تسبب فى بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

على الفور، بحسب بيان للوزارة اليوم، تم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة والتوجيه بالإيقاف الفورى لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التى أدت لزيادة الانبعاثات.

جدير بالذكر، أن شركة كيما قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافى كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

يشار أيضا إلى أن الشركة تجرى مفاوضات حاليا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك، والتى تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن / يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة.