شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارعلى باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.