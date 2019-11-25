شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع البنك الإفريقى تمويل مشروع إنشاء طريق القاهرة - كيب تاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد البنك الإفريقى للتنمية لبحث التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

أكد الوزير أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى فى مصر.

وتباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثمارى المشترك فى طريق القاهرة - كيب تاون من خلال التعاون فى تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية ( القاهرة - أرقين) حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكا وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان.

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وشدد الجانبان على أهمية ما تقوم به هيئة الطرق والكبارى من دراسات جدوى ودراسات بيئية خاصة بالمشروع الذي سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الافريقية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وحرص مصر على الربط البري مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع تخدم المواطن المصرى والإفريقى، وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

وفى مجال السكة الحديد أكد الجانبان على سرعة إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع تزويد البنية الأساسية بالخطوط الرئيسية بنظام التحكم الآلى ETCSL1 ، الذى يساهم فى تطوير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، وفى نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مستمرة بين وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولي لسرعة انجاز كافة المشروعات المشتركة.