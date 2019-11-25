شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لـ21 مواطنًا من طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وللاطلاع على نص القرار:

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