شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» تبعد 3 أشخاص خارج البلاد للصالح العام (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements ونشر عدد الوقائع المصرية، الصادر اليوم الاثنين، قراري الوزير رقمي 1944 و1945 لسنة 2019، بإبعاد «ABBAS AMINU YUSUF» نيجيري الجنسية، و«IDRISSOU IBRAHIM ALASSANE» و«ISSOUFOU BOUKARI» بنيني الجنسية. وللاطلاع على نص القرارين:

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