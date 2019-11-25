شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمنصب رفيع بلجنة الخبراء الحكوميين الدوليين فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلثوم حمزاوى المدير العامة للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بدولة تونس، ورئيسة المكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية المنتهية ولايته، عن فوز مصر برئاسة المكتب خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء فى شمال أفريقيا.

كما أعلنت كلثوم حمزاوى، عن ترشيح دولة الجزائر نائب المكتب، ودولة موريتانيا مقرر هذه الدورة.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك بمدينة أسوان خلال الفترة من 25 وحتى 28 نوفمبر الجارى.

Advertisements

تأتى فعاليات هذه الدورة بعنوان: "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية".. تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى.

يشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون فى سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا ، فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هى اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء فى الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها فى رواندا فى ۲۱ مارس ۲۰۱۸. وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة من ۲۳ إلى ٢٧ يناير ۲۰۱۲ بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى ۳۰ مايو ۲۰۱۹ بتصدیق ۲۲ دولة.