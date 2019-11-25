شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: افتتاح مسار العائلة المقدسة بعد تطويره يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً بمقر الوزارة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، حضر الاجتماع كل من طارق كمال مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للعلاقات الحكومية و المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والنائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، والنائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، وممثلين عن الكنيسة القبطية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلى المحافظات التى يمر بها مسار العائلة المقدسة.

تم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة فى تنفيذ المشروع، والتى يمر بها مسار العائلة المقدسة وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع، وما تم تنفيذه علي أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التى تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.

كما تم أيضاً خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى عدد من المحافظات، وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء واجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالمشروع، لوضع خطة عمل تنفيذية محددة المراحل والأهداف للإنتهاء من تطوير 25 موقعاً آثرياً تتضمن المناطق الآثرية التى سارت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر، وبحث وتذليل أى معوقات تقف أمام تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تقديم كل محافظة رؤيتها فيما يخص التطوير خلال الفترة المقبلة، واحتياجتها لوضعها فى الخطة التنفيذية.

وشدد شعراوى، على جدية الدولة على سرعة الانتهاء من المشروع، مشيداً بالتعاون الذى تم خلال الفترة الماضية بين الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه تنفيذ هذا المشروع للبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للمحافظات بالتنسيق مع الوزارت المعنية لسرعة إنجاز وانهاء المشروع قبل يونيو 2020، نظراً لأهميته ليس فقط علي المستوي السياحى ولكن أيضا علي المستوي الديني والذي يساعد علي تنشيط السياحة الدينية لمصر.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن هذا المشروع الهام يعتبر أهم المشروعات القومية التى تحمل الخير لمصر، ويحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات المعنية لتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل وتطوير البنية التحتية.

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وأكد شعراوى، أنه سيتم انشاء كيان مسئول عن الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة يضم ممثلين من وزارتى السياحة والآثار والكنيسة ومجلس النواب والإشراف على أعمال الصيانة الدورية لهذه المناطق، لافتاً إلي أهمية التسويق الجيد لهذا المشروع الهام بجميع دول العالم لتشجيع السياح علي زيارة مسار العائلة المقدسة بالاضافة الي التسويق علي مستوي السياحة الداخلية .

وقال شعراوى، أن الدولة تسعي الي توفير البنية التحتية و الأساسية والطرق المحيطة بالمسار ، مشيراً الي أهمية عقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة القادمة وعلى أن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني مشارك رئيسي مع الحكومة، مع طرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين .

وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل ، وتضم مرحلة التشغيل التجريبى لعدد خمس مواقع آثرية فى محافظتى القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبوسرجة فى مصر القديمة وكنيسة العذراء فى المعادى وأديرة وادى النطرون الثلاث ( دير السريان – الباراموس – الأنباء بيشوي ) ، كما تتضمن المرحلة الأولى أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بمحافظتى المنيا وأسيوط ، كما تتضمن المرحلة الثانية باقى محافظات المسار مثل تل بسطا فى الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية .

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الكنيسة خلال اللقاء بالتعاون الذي يتم بين كافة المحافظات والوزارات في تنفيذ هذا المسار، وأهمية تكاتف دور كافة الجهات لإنجاز هذا المشروع المهم للدولة المصرية داخلياً وخارجيًا.

كما أعرب ممثلي الكنيسة عن تقديرهما للوزير محمود شعراوي ومسؤولة لجنة السياحة بمجلس النواب ومحافظة القاهرة لجهودهم التي قاموا بها .

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي ضرورة الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي مطلع العام القادم، على أن يتم استكمال التطوير الكامل فى منطقة شجرة مريم بكنيسة العذراء بالمطرية خلال شهر فبراير القادم، وسرعة انتهاء محافظتي القاهرة والبحيرة لمرحلة التشغيل التجريبي، كما تم الاقتراح خلال الاجتماع على أن يكون الأول من يونيو 2020 هو موعد افتتاح المسار مواكباً لتاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر .

كما تم الاتفاق على بدء العمل بشكل متكامل فى كافة المحافظات، بحيث يتم الانتهاء من كافة نقاط المسار فى توقيت موحد على أسرع وجه، كما تم الاتفاق أيضاً علي طرح مخطط استثماري لكافة نقاط المسار بالتواكب مع ميعاد افتتاحه ، كما تم الاتفاق علي دراسة تشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية، تشرف على التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية في كافة نقاط المسار بشكل دوري ، وأن تكون الكنيسة القبطية جزء لا يتجزأ من الأمور المتعلقة بالبعد الديني للمسار.

كما أكد الحضور على أهمية استمرار اللقاءات الدورية خلال الفترة القادمة والعمل المشترك من خلال الوحدة التنفيذية للمشروع تحت اشراف وزارة التنمية المحلية على أن تضم ممثلي لجنة السياحة بمجلس النواب ووزارتي السياحة والاثار والكنيسة القبطية ومجلس الوزراء.