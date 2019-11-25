شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن وصول أول دفعة من الجرارات الأمريكية بداية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أن أول دفعة من الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد عليها متوقع وصولها عبر بحرا عبر ميناء الإسكندرية أول شهر ديسمبر المقبل، حيث تضم أول دفعة تم شحن من أمريكيا 10 جرارات.

يذكر أن السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

والجرارات الـ 81 الذين سيعاد تأهيلهم صنعتهم نفس الشركة الأمريكية ووردتهم للهيئة عام 2008، لكنهم خرجوا من الخدمة وتعذر إصلاحهم بسبب عدم وجود عقد ملحق للصيانة وتوفير قطع الغيار لها مع الشركة الأمريكية، إلا أن الهيئة تلافت هذا الخطأ التعاقدى وأبرمت عقد صيانة ملحق لصيانة الـ100 جرار وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 عاما ونفس الأمر بالنسبة لـ 81 جرارا الذين سبق ووردتهم الشركة، وهو ما عالج أخطاء الماضى.