لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد 3 أجانب خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارين بإبعاد 3 أشخاص، أحدهم نيجيري والآخران من بنين، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما أصدر وزير الداخلية قرارًا نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بالسماح لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
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