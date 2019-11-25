"محمود" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي مدمنة شوبنج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "محمود ف." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا: "مراتي كل تفكيرها في شرا الشنط وبتصدمني بالمصاريف كل يوم لشرائها".

تزوج "محمود" 33 سنة، مصمم ديكور، من "مروة. ص" 28 سنة، قبل سنتين، بدأت حياتهما بشكل جيد، ورزقا بمولود، حتى بدأ الزوج يشعر بعدم اهتمام زوجته، بالإضافة إلى كثرة تفكيرها في نزولها الشارع بشكل يليق بمكانتها، والظهور أمام أفراد عائلتها بأغلى وأرقى الأنواع من الشنط والجزم"، بحسب أوراق الدعوى.

وقال الزوج إنه تعرّف على زوجته أثناء وجودها في إحدى الكافيات لحضور مناسبة خاصة بأحد أصدقائه، وبعد محادثة طويلة بينهما توطدت علاقتهما إلى المحادثة على "فيسبوك" والمكالمات الهاتفية فتقدم لخطبتها وبعد شهرين، انتقلا لعش الزوجية.

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"مع مرور الأيام الأولى للزواج، بدأت مروة تظهر بشخصيتها الأخرى؛ طلبات شخصية كثيرة، لا تهتم سوى بنفسها".. يقول الزوج.

وأضاف "محمود" أنه فور معرفة زوجته بحملها لم تفكر سوى في شكلها أمام الناس والبحث على النت للحصول على شنطة تليق بحمل الطفل، وشوز لتلك المرحلة، ورغم عدم خروجها من المنزل خلال تلك الفترة لكنها تشتري مستلزماتها "أونلاين"، مطالبة إياه بالذهاب لأغلى المستشفيات للولادة، حفاظًا على مكانتها الاجتماعية أمام أصدقائها وأسرتها.

واختتم الزوج شكواه بأنه شعر باستحالة العيش مع زوجته العنيدة، فجعلها تغادر إلى منزل أسرتها لفترة طويلة حتى يحسم أمره، لكنها ظلت على حالها غير المقبول، بعد محاولات كثيرة لإصلاحها لكنها لم تستجب، بالإضافة لتشاجرها معه أمام أقاربها وإهانته، فقررت التخلص منه، بحسب أقوال الزوج في أوراق الدعوى.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة لرفع دعوى فسخ عقد زواج وحملت رقم 215 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.​