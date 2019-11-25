الإفتاء: مقاصد التشريع الإسلامي حفظت مكانة المرأة وأعلت من شأنها.."فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها؛ بحفظ حقوقها في جميع مراحل حياتها وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية.

وقالت الإفتاء، عبر فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الشريعة الإسلامية نظرت للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".

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وأشارت الدار، إلى أن للمرأة الحق في اختيار زوجها ولها ذمتها المالية المستقلة ومطلق حرية التصرف بالبيع والشراء والتملك، والتقاضي، وإبداء الرأي في الشأن العام، بل حمَّلتها الشريعة أعظم الأمانات وهي تربية النشء الذي هو قِوَام الأمة، مستشهدة بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.