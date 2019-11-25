وزير الري يستقبل السفير الإسباني لدى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رامون جيل كاسارس السفير الأسباني في مصر والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وناقش العلاقات الثنائية وخاصة في مجال الموارد المائية والري، كما استعرض عبدالعاطي مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتناول التطوارت الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الاتفاق عليه من عقد 4 جلسات تفاوضية برئاسته وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأشار عبدالعاطي، إلى الاجتماع الأول الذي عُقد في أديس أبابا خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2019، والاجتماع الثاني المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة من 2-3 ديسمبر 2019 ثم لقاء واشنطن والسودان، مشيرًا إلى أهم التطورات خلال المباحثات مستعرضًا الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل.

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وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه يأمل أن يحدث تقدُّم ملحوظ في الجولات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر رؤيتها ومقترحها في الاجتماع الأول.

ومن ناحيته، أكد السفير الأسباني تفهمه لعدالة وجهة النظر المصرية، وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت.

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