"العاملين بالسكة الحديد" توضح تفاصيل تسوية وضع موظفي "الشركة الوطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، إنه لن يضار عامل واحد من العاملين بـ"الشركة الوطنية لعربات النوم"، عقب قرار كامل الوزير، وزير النقل، بسحب إدارة أكشاك محطة مصر من الشركة.

وأكد "فكري" في بيان له، أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد توزيع العاملين في الشركة على وظائف في قطاعات الهيئة المختلفة، برواتبهم نفسها.

وأضاف البيان، أنه عندما قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، استثمار الـ"ميني بار" والأكشاك الموجودة في محطة مصر، عرض على رئيس الشركة أولًا، إلا أنه قرر أن يتولى استثمارها بمبلغ 14 مليون في العام، في المقابل تقدم مستثمر بعرض لإيجار الأكشاك بمبلغ 50 مليون في العام.

وتابع: "لذا كانت الأفضلية تحتم التعاقد مع المستثمر، لزيادة دخل الهيئة، دون الإضرار بالعمالة الموجودة بالشركة".

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وأوضح البيان، أن رئيس النقابة اجتمع بعدد من العاملين بالشركة، بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، والذي أكد أنه لن يضار عامل واحد من العاملين.

وفي السياق، أكد مصدر بالسكة الحديد، أن رئيس الهيئة، رحب بتشغيل العاملين بالشركة الوطنية في بعض الوظائف بالهيئة على سبيل الإعارة، عقب تلقيهم تدريب تحويلي ودورات تأهيلية، لسد العجز في بعض الوظائف بالهيئة.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن العاملين سيتقاضون رواتبهم والعلاوات من الشركة، كما أنهم سيتقاضون ساعات العمل الإضافية، وأيام الجمعة والعطلات والحوافز كاملة من هيئة السكة الحديد.

وأصدرت الوزارة قرارًا بتأجير أكشاك البيع للجمهور والكافيتريات الموجودة بمحطة مصر، لإحدى الشركات الاستثمارية عن طريق المزايدة العامة العلنية، لتعظيم إيرادات الهيئة للاستفادة منها في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ونقل العاملين بهذه الأكشاك والكافيتريات إلى وظائف أخرى، سواء بالشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، أو هيئة السكك الحديدية للاستفادة بهم لسد العجز في وظائف وطوائف العمل في السكة الحديد، دون أي تأثير على العاملين مع احتفاظهم برواتبهم نفسها أو إعادة تأهيلهم لشغل وظائف شاغرة مهمة، تحتاجها السكة الحديد مع تسوية مستحقاتهم المالية للأفضل.