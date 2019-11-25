مصر | أمن الجيزة يلاحق تجار الكيف ويضبط 14 سلاحا ناريا و51 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق تجار الكيف ويضبط 14 سلاحا ناريا و51 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 51 متهما من بينهم تعاطي، 49 اتجارا، عثر بحوزتهم على 1485 جرام مخدر الحشيش، 351 أقراص مخدرة، 971 جرام هروين، 220 جرام استروكس، 45 جرام الشادو، 880 جرام البودر، 300 جرام البانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 13 متهما، 13 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 12 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

