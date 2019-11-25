أخبار مصر | متحدث البرلمان: التعديل الوزاري قد يطال أكثر من 10 حقائق وزارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: التعديل الوزاري قد يطال أكثر من 10 حقائق وزارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الحقائب الوزارية الاقتصادية في حاجة إلى وزراء لديهم رؤية قابلة للتنفيذ، وليس رؤى حالمة بعيدة عن أرض الواقع.

وتابع حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التعديل الوزاري قد يطال أكثر من 10 حقائق وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أي حكومة تهدف لاحداث حالة من الرضاء بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لديه استشعار بالوزير الذي يعمل، والوزير الذي لا يعمل، معقبًا: "المواطن لديه قرون استشعار عالية الجود لاستكشاف الوزير الذي يعمل والوزير الذي لا يعمل".

وأكد أن السلطة التشريعية سلطة منفصلة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صفتان الصفة الأولى كرئيس السلطة التنفيذية، والصفة الأخرى رئيس كل سلطات الدولة، ومطالبة الرئيس، البرلمان بتفعيل أدواته البرلمانية رسالة للحكومة مفاداها: "ما تزعلوش لما البرلمان يستجوب الحكومة".