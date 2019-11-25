شكرا لقرائتكم خبر عن توقف المرور وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى ، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات