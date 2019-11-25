شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تهنيء غادة والي لاختيارها لمنصب أممي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارها لمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأعربت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة عن ترحيبها بهذا الاختيار الذي يسهم في دعم منظمة الأمم المتحدة، مؤكدة حرص مصر على الانضمام لكافة المواثيق الدولية المعنية بمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهو ما حدا بالدولة المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة الجريمتين.

وقالت إن هذه الإجراءات بدأت بإنشاء اللجنة الوطنية، مرورا بسن التشريعات الملاءمة، لا سيما القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ المعني بمكافحة الإتجار بالبشر، وصولا لصياغة استراتيجيتها الوطنية (٢٠١٦-٢٠٢١)، متضمنة تنفيذ التزاماتها ذات الصِلة لتحقيق منظومة وطنية متكاملة تسعى لتجفيف منابع الجريمة وضمان الملاحقة القضائية ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى حماية الضحايا والشهود.