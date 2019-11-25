شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 25 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتي حلوان والجيزة». القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ (أحداث الموسكي). القاهرة.. تعقد وزارة البيئة المؤتمر الختامي لانتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2019 . القاهرة.. تعقد النقابة العامة للمحامين الجمعية العمومية العادية، للتصويت على زيادة المعاشات. ‬القاهرة.. تنطلق أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق، لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي. Advertisements القاهرة.. تطلق منظمة المرأة العربية حملة بعنوان «لستِ وحدك» تزامناً مع الحملة الدولية للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة. القاهرة.. توقع وزارة البيئة مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، للتعاون في مجال بناء وحدات بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا وذلك بمقر بيت القاهرة بالفسطاط. الجزائر.. يشارك وفد من مجلس الأمة الجزائري في الدورة الـ 75 للجنة التنفيذية والمؤتمر الـ 42 للاتحاد البرلماني الإفريقي المقرر عقده بجيبوتي. عواصم عالمية.. يحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2019 تحت شعار «لون العالم برتقاليا: جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب». سول.. تستضيف مدينة بوسان الكورية الجنوبية؛ قمة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وكوريا الجنوبية. موسكو.. يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي، آفاق التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. جنيف.. تستأنف الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي تتألف من 45 عضوا أعمالها في جنيف ولمدة أسبوع لبحث ما يتعلق بالخطوات القادمة.

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