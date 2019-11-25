شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يؤيدون مطالب إطلاق التعليم فصولا ذكية لتخفيف كثافات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إطلاق التعليم فصول ذكية لتخفيف الكثافات بالمدارس، أيد غالبية القراء إطلاق التعليم فصول ذكية لتخفيف الكثافات بالمدارس. وأيد 76% من القراء إطلاق التعليم فصول ذكية لتخفيف الكثافات بالمدارس، بينما عارض 24% من القراء إطلاق التعليم فصول ذكية لتخفيف الكثافات بالمدارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 76% من القراء يؤيدون مطالب إطلاق التعليم فصولا ذكية لتخفيف كثافات المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.