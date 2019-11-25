شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن الخطة الاستثمارية للمحليات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن التقرير المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، إلى مجلس النواب، عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات، معلومات مهمة، نستعرضها كالتالى:
1 ـ تخصيص 110 مليارات جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحليات من يوليو 2018 حتى 2024.
2 ـ 19 مليارا لتنفيذ مشروعات تنموية فى الفترة من يوليو 2018 حتى 31 أكتوبر 2019.
3 ـ 7 مليارات لرصف ورفع كفاءة الطرق.
4 ـ 2 مليار لدعم الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.
5 ـ 2,7 مليار لتحسين الخدمات العامة.
6 ـ تخصيص مبلغ 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء المرور.
7 ـ تطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بزيادة عائد الإعلانات والإيرادات وتدعيم أسطول النقل الحالي.
8 ـ إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً.
9 ـ صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات.
10 ـ تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي فى 99 قرية بـ 17 محافظة بتكلفة 223 مليون جنيه.
11 ـ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية فى 400 قرية والتكلفة الإجمالية 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها 3.2 مليار جنيه.
12 ـ صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
13 ـ إدراج (93) قرية ضمن خطة العام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية.
14 ـ نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.
15 ـ الخطة الاستثمارية تشمل عدد (32) جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية، وهى ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتى النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتى النقل العام للقاهرة والإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 معلومة عن الخطة الاستثمارية للمحليات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.