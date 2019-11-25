شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن الخطة الاستثمارية للمحليات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن التقرير المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، إلى مجلس النواب، عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات، معلومات مهمة، نستعرضها كالتالى:

1 ـ تخصيص 110 مليارات جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحليات من يوليو 2018 حتى 2024.

2 ـ 19 مليارا لتنفيذ مشروعات تنموية فى الفترة من يوليو 2018 حتى 31 أكتوبر 2019.

3 ـ 7 مليارات لرصف ورفع كفاءة الطرق.

4 ـ 2 مليار لدعم الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.

5 ـ 2,7 مليار لتحسين الخدمات العامة.

6 ـ تخصيص مبلغ 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء المرور.

7 ـ تطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بزيادة عائد الإعلانات والإيرادات وتدعيم أسطول النقل الحالي.

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8 ـ إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً.

9 ـ صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات.

10 ـ تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي فى 99 قرية بـ 17 محافظة بتكلفة 223 مليون جنيه.

11 ـ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية فى 400 قرية والتكلفة الإجمالية 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها 3.2 مليار جنيه.

12 ـ صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

13 ـ إدراج (93) قرية ضمن خطة العام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية.

14 ـ نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.

15 ـ الخطة الاستثمارية تشمل عدد (32) جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية، وهى ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتى النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتى النقل العام للقاهرة والإسكندرية.