شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج حكومى لتطوير التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى برنامجاً يتعلق بتنمية وتطوير التعليم لهذه الفئة، تهدف من خلاله إلى تقديم فرص تعليمية عالية الجودة.

كما تستهدف الحكومة من برنامجها الذى يجرى تنفيذه خلال العام الجارى، دمج ذوى الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء 49 فصلًا دراسيا جديدًا.

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وفي السياق نفسه، وضعت الحكومة فى خطتها توفير نحو 5000 إخصائى، لدعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة من الطلاب.

جدير بالذكر، أن أبرز مزايا قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التأكيد على تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.

و نصت فى مادتها التاسعة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف.