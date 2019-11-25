محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار على البلاد، حتى يوم غدٍ الثلاثاء.
ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار، خلال فترة التنبؤ من 24- 26 الجاري".
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة، على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": لا أمطار حتى الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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