مصر | داخل مصنع "الموت".. ضبط 9759 عبوة مواد غذائية فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع "الموت".. ضبط 9759 عبوة مواد غذائية فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع مواد غذائية غير مرخص، وضبط داخله على طني مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، ومجهولة المصدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، تفيد قيام "خ. ع. ي. م"، صاحب مصنع مواد غذائية، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية غير مسجلة مدخلًا الغش والخداع على جمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة استهدفت المصنع المشار إليه أسفرت عن ضبط "مجدي. ع. ي.م"، 57 سنة، المدير المسئول عن المصنع، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 4 ماكينة تغليف ومسدس حراري للتعبئة، 144 عبوة معبأة "مارش بوب"، منتهية الصلاحية، 100 كرتونة معبأة ( مصاصة)، منتهية الصلاحية، 67 كرتونة معبأة (عسل أبيض)، منتهية الصلاحية، 32 كرتونة معبأة (زيت زيتون) منتهية الصلاحية، 150 كرتونة معبأة (عسل شوفان) منتهية الصلاحية.

كما عثر على 500 زجاجة معبأة (خل تفاح) منتهية الصلاحية، 600 زجاجة معبأة (بديل الليمون) منتهية الصلاحية، 1050 زجاجة معبأة (ماء ورد) منتهية الصلاحية، 250 زجاجة معبأة (دبس رمان) منتهية الصلاحية 63 عبوة معبأة (روائح تفاح) منتهية الصلاحية، 500 زجاجة فارغة معده للتعبئة، وبلغ الإجمالي 9759 عبوة وزنت طن و600 كجم مواد غذائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.