مصر | في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 31 قضية جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 31 قضية جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 155 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 31 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 120 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 12 قضية جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.