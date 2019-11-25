شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة بابا الفاتيكان.. تعرف على"شنتو" الديانة الأكثر شيوعا باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى اليابان ولقائه أساقفة سفارة الفاتيكان فضول الكثيرين الذين يرديون معرفة الأديان المنتشرة فى اليابان .

ففى اليابان، هناك أكثر من ديانة ولكن الأساسية هى "الشنتو" ولكن هناك أيضا البوذية والتى يتبعها نحو 96 مليون نسمة، بالإضافة إلى 2 مليون يتبعون المسيحية، ومليون نسمة آخرون يتبعون ديانات مختلفة.

وفيما يلى تعرف على الديانة الرئيسية فى اليابان فى 10 نقاط:

1- اسمها مستوحى من كلمة "شن تو" أو طريق الأرواح

2- ليس لها مؤسس

3- ليس لها إله

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4- يطلق عليها "كامي" وتعني تقديس الأرواح

5- تنظر الشنتو للإنسان على أنه خير ولا يوجد به الخطيئة الأصلية

6- من أبرز طقوسها تقديس الأضرحة وزيارتها فى كل رأس سنة جديدة

7- تعلم الشنتو مبادئ الأخلاق ولكن لا توجد بها وصايا وأوامر

8- هي ديانة وطنية غير رسمية إذ تجذب الأضرحة الزوار من كل أنحاء البلاد

9- هي ديانة محلية جدا حيث يرتبط التابع لها بالأضرحة

10- هى ديانة عرقية ولا تعنى بالتبشير