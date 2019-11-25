شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديس يوسف بالزقازيق تحتفل اليوم بوصول رفات القديسة تريزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال القس سمعان صبحي، رئيس الطائفة الكاثوليكية بالشرقية، إن الكنيسة تحتفي بهذه المناسبة باحتفالية كبرى، تبدأ فى العاشرة صباحا يقيمها شباب الكنيسة لاستقبال الرفات، ثم يعقبها الصلوات والقداس الإلهى الذى سيستمر حتى الثامنة مساء .
يجدر بالإشارة، أن رفات القديسة وصل لمصر على أن يجوب عددا من المحافظات، من بينهم ثلاث كنائس بمحافظة الشرقية بمدن الزقازيق، وفاقوس، ومن المقرر أن ينتقل من الشرقية إلى محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ.
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