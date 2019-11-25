6 حقوق للطفل على والده حال انفصاله عن والدته.. أبرزها "أجر الخادم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن حقوق الطفل على والده فى حالة طلاق زوجتهن و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية حقوق الطفل على والده فى حالة انفصال الوالدين وفقا لقانون الأسرة. 1- نفقة صغار. 2- بدل فرش وغطاء. 3- مصاريف التعليم. Advertisements 4- مصاريف العلاج. 5- أجر خادم "إذا توافرت شروطه" 6- لا يجوز التنازل عن هذه الحقوق من ناحية الأم أو غيرها نهائيا، وإذا تم التنازل يكون باطلا.

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