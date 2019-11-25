شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة خطاب الحكومة بشأن "التجارب السريرية" منتصف ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسته لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، فى ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، ستعقد اجتماعا لها منتصف ديسمبر.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستناقش الخطاب الوارد من الحكومة بشأن التقرير الذى صدر من اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس الوزراء حتي يتم ضم جميع المقترحات والتقارير في إعداد المواد بعد تعديلها، والواردة فى خطاب الرئيس.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن اللجنة الخاصة ستشكل لجنة فرعية لصياغة التقرير النهائى حول الملاحظات، بعد مناقشة المواد من جميع الزوايا، وستُعد بشأنها تقرير نهائى، تمهيداً لإرساله لرئيس المجلس، لعرضه على جلسة عامة يتم تحديدها من قبل هيئة المكتب.