شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأى إنسان للتحدث فيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف مفتي الجمهورية خلال كلمته فى الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر الشأن العام، المنعقد مساء اليوم الأحد، بمؤسسة أخبار اليوم، " تجربتي فى دار الإفتاء المصرية، أصبحت بيت خبرة حقيقى، وسبب ذلك الرجوع إلى أهل الاختصاص، فمثلا في قضية السكان وهي أمن قومي، رجعنا إلى أهل الاختصاص أبرزها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فالشأن العام لم يعد مجالا لأى إنسان أن يتحدث فيه".
واستطرد مفتي الجمهورية: "أتمنى أن يخصص في مؤتمر الشأن العان محورا عن تحديد المفاهيم، ولابد من التناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، ولا يمكن أن تعمل مؤسسة بمفردها، أتمنى نجاح المؤتمر وأن يؤدى إلى بناء دولة مصرية حديثة".
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