اعرف كيف تحمى نفسك من الإصابة بالإنفلونزا × 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يستعرض فى تحليل معلوماتي طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا . القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يستعرض فى تحليل معلوماتي طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا . 1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير الجيدة فى التهوية 2- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف من خلالهما. Advertisements 3- الحرص علي تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة والإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة. 4- تغطية الأنف والفم عند وجود سعال أو "عطس" والتخلص من المناديل الورقية المستخدمة فور استخدامها وعدم الاحتفاظ بها . 5- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية هو أكثر الطرق ضمانا للوقاية من الإصابة وتجنب حدوث المضاعفات.

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