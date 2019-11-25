شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. وزير النقل يترأس وفد مصر فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المهندس كامل الوزير وزير النقل غدا الثلاثاء، على رأس وفد مصر لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية (imo) فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل. ويعرض وزير النقل خلال الاجتماعات جهود مصر فى تطوير مشروعات الموانئ المصرية وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور مصر المحورى فى حركة الملاحة العالمية فى قناة السويس ودورها فى حركة التجارة العالمية، ويقدم طلب الدول العربية بإنشاء مكتب إقليمى للمنظمة البحرية الدولية فى مصر.

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