شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنفاق 3 يوليو التى يفتتحها الرئيس السيسى لربط جنوب بورسعيد بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركات المقاولات، من إنشاء أنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء على مدار 4 سنوات متواصلة ، ومن المنتظر أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. و"الخليج 365" يقدم 10 معلومات عن الأنفاق: 1. نفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصرى تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . 2. تمر أسفل قناة السويس عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترا. 3. المرور داخل الأنفاق يستغرق من 5 إلى 7 دقائق للسيارات بسرعة 40 كم/ ساعة. 4. طولها 3950 مترًا لكل نفق مربوطة بمجموعة من الممرات العرضية للطوارئ. Advertisements 5. النفق الواحد يستوعب 2000 سيارة في الساعة بمعدل 40 ألف سيارة في اليوم الواحد القطر الداخلى للنفق 11.4 متر والخارجى 12.6م. 6. ارتفاع النفق 5.5 متر يضم حارتين بعرض 3٫6 متر لكل واحدة . 7. تغذية النفق عبر 4 مصادر للكهرباء "انقطاع التيار مستحيلة". 8. 60 كاميرا مراقبة بكل نفق ونظام اتصال طوارئ كل 250 مترًا. 9. 12 سلم طوارئ وكل نفقين مربوطان بممرات عرضية كل 1000 متر تركيب طفايات الحريق وأجهزة الكشف والمراقبة. 10. كل نفق به 25 ألف قطعة خرسانية مكونة للدوائر ومصممة بمصنع الحلقات الخرسانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أنفاق 3 يوليو التى يفتتحها الرئيس السيسى لربط جنوب بورسعيد بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.