شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن استعدادات التعليم لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، 2020، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أبرز خطوات الوزارة لعقد الامتحانات.

1ـ فتح باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل.

2ـ إرفاق استمارة موانع للمرشحين للعمل كرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية خلال كتابة استمارة الترشح.

3ـ يستوفى المرشحون جميع بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها من المديرية أو الإدارة التابع لها.

4ـ يقوم المتقدم بطباعة صحيفة الأعمال من موقع الوزارة والبوابة الإلكترونية.

5ـ يجب ألا يكون لدى المتقدم مانع يحول دون الاشتراك فى امتحانات الدبلومات الفنية.

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6ـ يكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية: الفئة الأولي (موجه عام - موجه أول- موجه) ، والفئة الثانية (مدير إدارة- مدير مرحلة - مدير مدرسة)، والفئة الثالثة (كبير معلمين- معلم خبير- معلم أول)، والفئة الرابعة (رئيس قسم- وكيل أ- وكيل قسم".

7ـ يحرر جميع المرشحين إقرار استمارة الموانع، وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال.

8ـ تقوم المديرية بإيفاد مندوب بهذه الموانع، وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى عنوان اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبني قطاع الكتب.

9ـ تتم الترشيحات لمن ينطبق عليه الشروط، وتسجل الأسماء، ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية، ولا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بختم شعار الجمهورية.

10ـ إرسال الإوراق المرفقة في موعد أقصاه 18 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة منتصف العام.